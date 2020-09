Sarà Jordi Torres a scattare dalla pole position nel GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini della classe elettrica del Motomondiale.

Matteo Ferrari avrebbe voluto rivivere l'ebbrezza di prendere il via davanti a tutti, dopo aver conquistato la partenza dal palo nel GP di San Marino, lo scorso fine settimana. Ma nel suo giro lanciato, l'alfiere del Team Trentino Gresini MotoE non è riuscito a scavalcare lo spagnolo del team Pons Racing 40, fermandosi a 11 millesimi dal crono di 1'43"154, che vale la partenza al palo all'Energica #40.

Completa la prima fila, il leader della classifica Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP), che ha preceduto per 55 millesimi Eric Granado. In questo sabato mattina, infatti, il brasiliano del team Avintia Esponsorama Racing non è riuscito a ripetere il tempone di 1’42”910 con cui si è preso la palma di migliore del venerdì - e il nuovo record della pista di Misano - e dovrà accontentarsi di aprire la fila dietro al poleman, che condividerà con Xavier Simeon (LCR E-Team) e il tedesco Lucas Tulovic (Tech 3 E-Racing).

Settimo tempo per Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) che, appiedato da un problema di comunicazione del trasponder, che causava lo spegnimento della sua Energica Ego, ha avuto la possibilità di schierarsi come ultimo della sessione e ha portato in terza fila la moto #27, scavalcando Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS), Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE) e Alejandro Medina (Openbank Aspar Team).

Fuori dalla Top 10 il sanmarinese Alex De Angelis, e gli italiani Tommaso Marcon, Niccolò Canepa e Alessandro Zaccone, che scatteranno rispettivamente dall'11esima, 12esima, 13esima e 16esima casella.

La griglia di partenza

