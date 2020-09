Locatelli ha riportato in alto l’Italia nella 600 e adesso aspetta la chiamata dalla Yamaha SBK ufficiale. Oltre 20 anni dopo Paolo Casoli e l’indimenticato Fabrizio Pirovano, vincitori delle Supersport World Series nel 1997 e 1998, un italiano torna sul tetto del mondo della 600. La storia di Andrea Locatelli è una di quelle perfette, per i romantici appassionati delle derivate di serie. Abbandonato il Motomondiale dopo alcune stagioni in cui ha fatto fatica a mettersi in luce, è ripartito da zero, accettando una sfida difficile e non scontata: la Supersport, che negli anni ha demolito le carriere di tanti piloti arrivati dall’altro Circus, quello più famoso.

Il “Loka” è entrato nella 600 nel modo giusto: in punta di piedi, nonostante le aspettative degli addetti ai lavori. Con poche chiacchiere e tanto talento, ha dominato questa stagione particolare sin dalla prima gara. Una dimostrazione di superiorità incredibile, che lo proietta di diritto in Superbike nel 2021. La top class delle derivate, in cui cercherà di ritagliarsi un ruolo importante, magari da pilota ufficiale di una Casa che cerca ormai da undici anni il nuovo Ben Spies.

La Yamaha, appunto. Che nella MotoGP, dopo la seconda gara di Misano, ha messo in chiaro una cosa: con Maverick Viñales e Fabio Quartararo di nuovo concreti, con una Honda orfana di Marc Marquez e con la fine del feeling tra Andrea Dovizioso e Ducati, sarà la moto da battere.

Noi italiani, oltre a emozionarci per Locatelli, lo facciamo anche per le grandi prestazioni di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi nella Moto2 e di Romano Fenati e Celestino Vietti Ramus nella Moto3. Ancora una volta, i nostri nelle “piccole” non hanno tradito e hanno tenuto alte (anche loro) le speranze di un futuro sempre più azzurro.

