Mike Di Meglio è il pilota più veloce in pista dopo le due sessioni di FP del Gran Premio di Francia, ultima e decisiva prova del campionato MotoE 2020. Il francese del team Marc VDS ha preceduto Alex De Angelis, fresco di annuncio di ritiro dalle corse al termine della stagione, e Mattia Casadei per il team SIC58 Squadra Corse.

De Angelis annuncia il ritiro: “Per me è arrivato il momento di fare altro”

Nella giornata di domani ci sarà direttamente la E-Pole alle 11.45 e poi la prima delle due gare decisive per l’assegnazione del titolo 2020.

FP1

Pista estremamente bagnata nella sessione del mattino e piloti che ci vanno piano per i primi giri. I tempi sul giro sono piuttosto alti, si gira infatti sul 54-55 di passo. Il giro più veloce è del sanmarinese Alex De Angelis in 1’54”595 stampato al giro 9. Alex precede Xavier Simeon e Matteo Ferrari, ancora in corsa per riconfermarsi campione della categoria.

Top 10 della FP1:

1. Alex De Angelis - (Octo Pramac MotoE) - 1:54.595

2. Xavier Simeon - (LCR E-Team) - +0.451

3. Matteo Ferrari - (Trentino Gresini MotoE) - +0.548

4. Xavi Cardelus - (Avintia Esponsorama Racing) - +0.941

5. Niccolò Canepa - (LCR E-Team) - +1.045

6. Josh Hook - (Octo Pramac MotoE) - +1.066

7. Niki Tuuli - (Avant Ajo MotoE) - +1.148

8. Eric Granado - (Avintia Esponsorama Racing) - +1.187

9. Mattia Casadei - (Ongetta SIC58 Squadracorse) - +1.495

10. Jordi Torres - (Pons Racing 40) - +1.528

FP2

Nella sessione del pomeriggio le condizioni atmosferiche e della pista migliorano e si può spingere molto di più rispetto al mattino. I tempi calano dell’ordine dei 10-12” rispetto al mattino e Mike Di Meglio stampa il nuovo record della pista in 1’44”141 davanti a De Angelis per soli 41 millesimi e Casadei per quasi 3 decimi.

Quarto tempo per il belga Xavier Simeon a 330 millesimi da Di Meglio, seguono Ferrari, Canepa, Hook, Torres e Tuuli. Completa la top 10 il leader della classifica Aegerter, staccato di oltre 1’1 dal francese Di Meglio.

Nove piloti sul passo del 44 basso-44 alto con Aegerter, Granado e Marcon sul 45 basso-45 alto.

Da Kornfeil 13° a Tulovic 18° ed ultimo tutti sul passo del 46 basso-46 alto.

Programma di domani

Le FP3 di domani mattina sono state cancellate, di conseguenza il programma previsto per domani è il seguente:

11.45 E-Pole

16.20 Race 1