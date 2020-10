Valentino Rossi non parteciperà al Gran Premio di Aragon in programma questo fine settimana. L'asso di Tavullia è infatti risultato positivo al Covid-19 ed è già partita la caccia ad un eventuale sostituto in sella alla Yamaha M1. Non si tratta però del primo caso di positività tra i piloti. Ecco i precedenti all'interno del circus del Motomondiale.

Il caso più clamoroso è quello di Jorge Martin, il quale è risultato positivo alla vigilia del Gran Premio di San Marino a Misano ed è stato costretto a saltare entrambe le gare della Moto2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. In occasione della seconda, lo spagnolo è stato sostituito da Mattia Pasini sulla Kalex Ktm del team Ajo. Martin è poi tornato a Barcellona ed è ora regolarmente al via della categoria intermedia.

Un altro caso all'interno del mondo del Motomondiale si è verificato a Spielberg, dove Matteo Bertelle è stato trovato positivo e non ha potuto gareggiare nel secondo fine settimana della Red Bull Rookies Cup. Ritroveremo tuttavia la giovane promessa italiana ai nastri di partenza del monomarca KTM questo fine settimana.

Da Rossi a Ronaldo, gli sportivi colpiti dal Covid-19 - FOTO

Rossi positivo al Covid: Yamaha punterà su Lorenzo per i GP di Aragon?