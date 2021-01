Pur di non restare fermi, i piloti provano in ogni modo a passare l'inverno a stretto contatto con il mondo dei motori.

Se Valentino Rossi e Luca Marini hanno optato per correre la 12 Ore del Golfo con una Ferrari, Alex Rins ha preferito divertirsi al volante di un side-by-side tra i ghiacci di Andorra, in occasione della G Series sulla pista Pas de la Casa.

Un'esperienza "brutale"

Sul circuito che lo spagnolo utilizza tutto l'anno insieme ad altri piloti come Tito Rabat ed Albert Arenas per allenarsi con il supermotard, Rins ha provato un'esperienza del tutto nuova per lui, guidando sul ghiaccio e con la neve a bordo pista. Un'esperienza "brutale", come scritto dallo stesso pilota sui propri profili social.

