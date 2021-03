Data importante nel panorama del Motomondiale. Non solo segna l’inizio, 25 anni fa, della carriera del pilota più vincente attualmente in attività, ovvero Valentino Rossi, ma anche il debutto di una compagine come LCR.

Nei suoi primi 25 anni di attività, la squadra fondata dall’ex pilota veneto ed oggi manager Lucio Cecchinello ha ottenuto dei risultati di prestigio sia in 125 che in 250, ma anche in MotoGP: prima portando al debutto Casey Stoner nel 2006, che farà poi la fortuna di Ducati negli anni seguenti, e poi “riabilitando” Crutchlow, portandolo a tre vittorie in Top Class.

Carriera e risultati del Team LCR

La 125

Dopo aver passato i primi due anni di Mondiale con modesti risultati (30° nel 94 in con una Honda) ed aver vinto l’Europeo 125 sempre con la Honda, Lucio Cecchinello ritorna nel Mondiale nel 1996, con la sua squadra la Lucio Cecchinello Racing (LCR). Dal '96 al 2000 Lucio fa coppia con il giapponese Noboru Ueda (vice campione nel 94 e 97) restando con Honda, dal 2001 al 2003, anno del suo ritiro, in cui passa ad Aprilia. Negli ultimi anni in 125 si alternano in LCR Raul Jara, Alex De Angelis e Casey Stoner. Il pilota-manager veneto centra 7 vittorie e 19 podi in 149 gare giungendo due volte quarto in classifica generale.

La squadra continua a correre anche nel 2004 con Roberto Locatelli (3° con 192 punti) e Mattia Pasini (15° con 54 punti)

La 250

Nel 2002 LCR gareggiato sia in 125 con il manager-pilota Cecchinello e De Angelis e sia nella 250 con l’australiano Casey Stoner (12° con 68 punti)

Smessi totalmente i panni da pilota al termine del 2003, Cecchinello diventa team manager a tutti gli effetti. Nel 2004 il francese Randy De Puniet chiude il campionato al terzo posto con 214 punti, 1 vittoria ed 8 podi complessivi.

Nel 2005, invece, LCR corre solo nella quarto di litro con Roberto Locatelli e Casey Stoner, centrando il secondo posto mondiale proprio con l’australiano.

La MotoGP

Nel 2006 la svolta epocale per il team con il passaggio in MotoGP grazie all’appoggio di Honda che fornisce una RC211V per l’australiano Casey Stoner, promosso in Top Class. A fine stagione arriverà un 8° posto con 119 punti e soprattutto il primo podio in MotoGP.

Con Stoner passato in Ducati nel 2007, arriva lo spagnolo Carlos Checa. Stagione complicata, conclusa al nono posto con 65 punti e due sesti posti come miglio risultato in gara.

Nel 2008 torna dopo il biennio in Kawasaki Randy De Puniet. La stagione è anche l’ultima per Michelin nel Motomondiale, con il passaggio a Bridgestone nel 2009. Il francese chiude decimo con 61 punti ed un sesto posto a Laguna Seca come miglior risultato.

Per il 2009 viene confermato De Puniet, ed il francese centra il suo primo podio in Inghilterra con il terzo posto chiudendo poi la stagione a quota 106 punti in nona posizione.

Nel 2010 De Puniet è ancora sulla Honda RC212V. Stagione piuttosto regolare quella del francese che infatti chiude settimo con 121 punti e un quarto posto a Barcellona come miglior risultato in gara. Salta per infortunio la gara di Laguna Seca venendo sostituito dal fratello di Nicky Hayden, Roger Lee Hayden (11° al traguardo)

Per la stagione 2011 LCR cambia pilota portando il campione in carica della Moto2 Toni Elias. Stagione così così per lo spagnolo con sole 5 gare in top 10 ed 8 in top 15. Miglior risultato un 8° posto in Australia. A Laguna Seca come wild card arriva il grande BB Ben Bostrom, senza però vedere il traguardo.

Nel 2012 ancora un campione del mondo nel team di Cecchinello, si tratta del tedesco Stefan Bradl, vincitore della Moto2 nel 2011 davanti a Marc Marquez. Il sodalizio tra il tedesco ed il team manager veneto durerà tre stagioni ottenendo buonissimi piazzamenti con la perla del secondo posto a Laguna Seca nel 2013. 7° nel 2012, 6° nel 2013 ed 8° nel 2014 i piazzamenti a fine stagione del tedesco.

Con l’appoggio di Honda e degli sponsor, Cecchinello riesce ad allestire una seconda moto e nel 2015 schiera il giovane Jack Miller (ex Moto3) in coppia con Cal Crutchlow. Crutchlow centra il podio in Argentina nel 2015 e chiude settimo in classifica con 142 punti, Miller raggranella solamente 17 punti.

Cal Crutchlow è sicuramente il pilota più longevo nella storia di LCR. L’inglese resta nel team fino alla fine del 2020 portando 3 vittorie ed 11 podi complessivi, a dimostrazione che anche i team clienti possono vincere qualche gara.

La prima vittoria per Crutchlow e per il team di Cecchinello arriva a Brno nel 2016, replicata poi in Australia. Nel 2017 invece arriva solamente un podio in Argentina.

Il panorama del team cambia nel 2018 quando Honda e lo sponsor Idemitsu portano Taka Nakagami in MotoGP. Doppio pilota dunque per il team di Lucio Cecchinello. In Argentina arriva la terza ed ultima vittoria in carriera per Crutchlow che chiude la stagione al settimo posto con 148 punti mentre LCR è settima tra i team grazie ai 33 punti di Nakagami.

Nel 2019 la compagine del manager veneto totalizza 210 punti concludendo al settimo posto tra i team grazie ai tre podi di Crutchlow e ai buoni piazzamenti di Nakagami, sostituito nelle ultime tre gare da Zarco, uscito dal contratto con Ktm

La stagione 2020 è stata particolare, la pandemia da Covid ha portato Dorna a rivedere diverse volte il calendario portando le gare doppie in alcune occasioni. La squadra ha chiuso all’8° posto con 148 punti grazie soprattutto ai risultati di Nakagami, decimo con 116 punti. Crutchlow invece chiude 18° con 32 punti la sua avventura da pilota titolare in MotoGP.

Ad oggi, il team LCR può vantare 3 vittorie e 15 podi in MotoGP, un bottino niente male per un team satellite.

La MotoE

Nel 2019 il team LCR accetta la sfida della neonata classe elettrica MotoE e schiera due Energica Ego Corsa affidate a Niccolò Canepa e Xavier Simeon. Il belga chiude sesto con 58 punti mentre il pilota genovese è 12° con 46 punti.

La stagione 2020 vede confermata la coppia Canepa-Simeon in seno al team. Canepa questa volta batte il compagno di box Simeon di 6 punti (51 a 45)

