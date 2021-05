Pronti per le gare al Mugello? Dopo un anno d'assenza, la pista toscana è tornata a far tappa nel calendario 2021 del Motomondiale, per deliziare gli appassionati con tre grandi sfide sul saliscendi alle porte di Scarperia.

Chi saranno i favoriti nelle tre classi del Motomondiale? Cosa dovremo aspettarci da Danilo Petrucci - ultimo a trionfare al Mugello nel 2019 -, che per la prima volta si presenterà all'appuntamento toscano in sella a una KTM? Queste, e molte altre, le domande a cui cercheremo di dare risposta nel corso della nostra "Mugello Week".

Una programmazione speciale delle video rubriche trasmesse sulla nostra pagina Facebook, che a partire da lunedì 24 maggio, fino a sabato 28 maggio, vi accompagneranno verso l'evento clou del weekend, attraverso interviste esclusive ai piloti che, nel corso della loro carriera, sono riusciti a vincere sulla pista del Mugello.

Tra ricordi, pronostici, e anche qualche aneddoto, i nostri giornalisti e i loro grandi ospiti vi terranno compagnia ogni sera, con uno o due appuntamenti da perdere. Non prendete impegni questa settimana: vi aspetta la nostra "Mugello Week"!

