Nel secondo turno di prove libere della MotoE continua a regnare l'equilibrio, come dimostrato anche nella prima sessione. Questa volta però a prendersi la scena è Lukas Tulovic, il pilota Tech 3 E-Racing ha abbassato il crono della mattinata stampando un 1.50.808 che gli ha permesso di prendersi la prima posizione per soli 5 centesimi davanti a Torres. Il pilota tedesco sembra essere tra i favoriti della corsa insieme a Eric Granado, primo delle FP1 e quarto nel pomeriggio, entrambi autori di un notevole passo gara.

Terza posizione per Hernandez, che risale di una casella rispetto alla mattinata, fermandosi a soli tre decimi dalla vetta. Quinto crono per Aldeguer, che si conferma nella parte alta della classifica, beffando per pochi millesimi Aegerter.

Indietro gli italiani, ottavo il leader del campionato Zaccone

Dopo una prima sessione di libere in cui aveva faticato cogliendo solamente la 15esima posizione, risale il leader del campionato Zaccone, ottavo, a meno di 8 decimi da Tulovic. Per l'italiano, manca ancora qualche dettaglio da sistemare sulla moto, per trovare più trazione e limare qualche decimi sul passo gara. Alle spalle del pilota del team Trentino Gresini MotoE si piazza Casadei, quinto nelle FP1 e nono nelle libere del pomeriggio, staccato di otto decimi dalla vetta.

La classifica combinata