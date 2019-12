Da quella che sarà la prossima stagione MotoGP, stanno arrivando le prime novità. Tra queste, la presentazione della nuova Suzuki che verrà svelata il 6 febbraio 2020 a Sepang.

SAVE THE DATE - Il tutto è stato fatto attraverso il “save the date” lanciato attraverso i social network da parte della Casa giapponese che sarà previsto per il 6 febbraio, il giorno prima dell'inizio dei test invernali che si svolgeranno a Sepang.

La presentazione, che avrà tra i suoi protagonisti i due piloti MotoGP Alex Rins e Joan Mir, si terrà all'interno del circuito malese.

ANNO IMPORTANTE - Per la Suzuki, il 2020, sarà un anno molto importante, dato che andrà a spegnere ben 60 candeline, sessanta come gli anni trascorsi all'interno del mondo delle corse. In più la prossima stagione che partirà a marzo con il Gp del Qatar potrebbe essere quella più importante per la Casa giapponese dato che sia Alex Rins che Joan Mir hanno maturato una discreta esperienza con la GSX-RR da potersi permettere di ottenere in modo più continuativo rispetto allo scorso anno, importanti risultati.

In più, la stagione 2020 aprirà anche un grande varco relativo al mercato piloti, e Suzuki potrebbe essere tra le moto più contese.