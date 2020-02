Pronto alla nuova stagione. Alex Marquez scalda i motori per l'inizio dei test pre campionato che andranno in scena in quel di Sepang da domani (domenica 2 febbraio, ndr) quando i collaudatori saranno i primi a mettere le ruote sull'asfalto del tracciato malese.

Per l'occasione Alex sfoggierà un inedito casco targato Shoei con grafica dedicata e che sarà utilizzato per questo primo scorcio di stagione.

"Molto entusiasta di iniziare domani il precampionato 2020. E questo è il casco che porterò in tutti i test di quest'anno. Vi piace?" , le paole via Facebook del campione del mondo Moto2 2019. Bella livrea secondo noi. Voi che ne dite, l'accendiamo?

