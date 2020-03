Dopo i continui cambiamenti del calendario del mondiale per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, il CEO di Dorna ha rilasciato un’intervista sul sito MotoGP.com spiegando le motivazioni delle scelte e gli obiettivi per la stagione 2020.

“Da quando è iniziato il problema del Coronavirus, abbiamo seguito le istruzioni di tutti i governi", ha detto Ezpeleta. "Siamo stati in stretto contatto con gli organizzatori di Austin e dell’Argentina, e quando le autorità ci hanno detto che non era possibile fare le gare adesso, abbiamo esaminato dove si svolgevano gli altri Gran Premi per provare a cambiare il calendario. Alla fine l'abbiamo fatto e il programma ora è OK se tutto procede in questo modo".



L'obiettivo principale sembra dunque ancora avere 19 Gran Premi nella stagione 2020.



"Come ho detto alla conferenza stampa in Qatar, il nostro desiderio è di continuare il campionato con tutte le sue gare. Questo è il nostro obiettivo, ma poiché è qualcosa di imprevedibile, stiamo monitorando la situazione con tutti i governi e in particolare con i promotori. Siamo in stretto contatto con la FIM, con l'IRTA, con le squadre e ovviamente con i promotori, e stiamo provando a gestire le cose a stretto contatto con loro".



Al momento, il Gran Premio di Spagna a Jerez sarà il primo round della stagione per la classe MotoGP.



"Questa è l'idea, e stiamo parlando con le autorità di Jerez. Oggi sembra tutto a posto e non c'è il minimo divieto. Ma vedremo esattamente quale sarà la situazione nel prossimo futuro".



Ezpeleta ha ventilato anche la possibilità di fare per la prima volta un Gran Premio a porte chiuse.



"Stiamo provando a fare le cose nel modo più normale possibile, ma se le autorità locali dovessero richiedere i Gran Premi senza spettatori, lo considereremo".

Alla domanda di quale messaggio volesse mandare ai fan della MotoGP in tutto il mondo, il boss di Dorna ha risposto: "Ci aspettiamo una stagione fantastica per la MotoGP, e prevediamo che inizi al più presto. Siamo un po' in ritardo rispetto al normale programma ma possiamo iniziare secondo il calendario che abbiamo ora e sarà davvero una stagione entusiasmante”.

Coronavirus: Rossi contribuisce alla raccolta fondi per Marche Nord