Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello dal cuore d'oro. Soltanto una settimana fa una vecchietta di 102 anni guarita dal coronavirus aveva detto che sognava di incontrare Dottor Rossi ed ecco che la risposta non è tardata ad arrivare.

La vicenda

La signora Italica, di 102 anni, dopo essere riuscita a sconfiggere il coronavirus era stata contattata dal Presidente della regione Liguria che le ha fatto gli auguri per la sua guarigione definendola come un “simbolo di speranza” per tutta l'Italia.

A questo, si era aggiunto l'intervento del nipote della signora Italica, che aveva detto di non sapere quale fosse il segreto della nonna per una vita così longeva, e che adesso il suo più grande sogno era quello di conoscere Valentino Rossi.

La risposta di Vale

Ed ecco, che per la signora Italica, o nonna Lina, la risposta non ha tardato ad arrivare ( e speriamo appena sarà possibile avverrà anche l'incontro). Attraverso i social, infatti, la fidanzata di Valentino Rossi ha pubblicato un post con la foto della nonnina più fortunata d'Italia nel quale ha scritto: ”Mi avete mandato in tantissimi la foto di questa meravigliosa signora di 102 anni che ha un grande sogno nel cassetto! Siamo riusciti a contattarla ed è felicissima”.

