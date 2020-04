Stare a casa in quarantena mette a tutti un po' di nostalgia e anche Dottor Rossi non è stato da meno tanto che, in isolamento a Tuvallia insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello ha iniziato a frequentare più assiduamente il mondo dei social. Mondo al quale Valentino Rossi non appartiene più di tanto ma che negli ultimi giorni lo ha visto postare diverse stories su Instagram dove sono ritratti i suoi cani, la bella Francesca e qualche scatto in sella alla M1.

Il video virale

L'ultimo video postato, però, è un vero e proprio ricordo del passato, nel quale Rossi aveva circa 10 anni e correva già in pista ma con i kart: ”Penso fosse la pista di Monsampolo nelle Marche - ha scritto Valentino di corredo al video - attorno al 1990, quando ero un giovane pilota di kart”.

Nel video, anche se molto piccolo, si denotano già i tratti del Valentino di oggi con i suoi capelli biondi e un gran sorriso mentre analizza la gara punto per punto proprio come fa adesso quando rientra al box Yamaha in sella alla M1: ”All'inizio è andata molto bene - si sente dall'audio del video - gli ultimi 20 metri invece il motore faceva un po' drrrr, un po' male”.

