Continuano, durante questo periodo di quarantena, le varie dirette social che i piloti MotoGP stanno facendo per intrattenere i propri tifosi.

Ed è proprio durante una diretta fatta da Jorge Lorenzo, insieme al ciclista spagnolo Ibon Zugasti, che il maiorchino ha parlato del suo peso forma e dei problemi di linea che ha avuto dopo il suo ritiro a Valencia.

“La mia vita non era equilibrata”

Un po' a causa delle tante cene alle quali ha preso parte, un po' per i lunghi viaggi affrontati dove non sono mancati pranzi di ogni tipo, Jorge Lorenzo ha raccontato di aver perso il suo peso forma che dovrebbe essere intorno ai 63 o 64 chili, ma che negli ultimi tempi si era trasformato, sulla bilancia, in un 68.

Da qui la reazione dell'ex pilota Honda e adesso collaudatore Yamaha che, da un hotel in Qatar dove si trova al momento, aveva lanciato alcune settimane fa una challenge, la #jlgetfitchallenge rivolta, a quanto pare, non soltanto ai tifosi, ma a lui stesso.

“La vita che conducevo in vacanza - ha detto Jorge durante la diretta Instagram - sapevo che non era del tutto equilibrata. Ho pensato di prendermi due o tre mesi di ferie, ma questo ha portato ad una conseguenza, ho iniziato a sembrare grasso e non mi piaceva quello che vedevo”.

“Non volevo dare il cattivo esempio”

La risposta di Jorge a questa situazione, è stata quella di non lasciarsi sopraffare, bensì di reagire: ”Non ho pubblicato foto della mia situazione - ha proseguito - non volevo dare un esempio sbagliato. Al contrario ho pensato di dare ai miei followers alcuni consigli sull'alimentazione, cose semplici visto che non sono un esperto”.

Un futuro da papà

Lorenzo, vorrebbe adesso rientrare nella sua abitazione a Lugano, ma non sa se, a causa del Coronavirus sarà possibile da qui a breve. Intanto, in isolamento, trova ogni giorno il tempo per allenarsi e per riflettere su quanto sta accadendo nel mondo: ”Ogni giorno rifletto dieci minuti su come evitare il contagio - ha concluso - è una cosa seria e non è vero che colpisce soltanto gli anziani. In questo periodo, in più, sto scoprendo cose nuove, sto imparando meglio l'inglese e vorrei saperne di più sull'economia, sto leggendo dei libri a riguardo e in un futuro mi piacerebbe anche avere un figlio”.

