La storia di Honda è legata al Motorsport in modo indissolubile, tanto che già nel lontano 1954 fu fondato il reparto corse, l’HRC, che sta per Honda Racing Corporation. Non molto tempo fa vi abbiamo parlato di un luogo da sogno, la Collection Hall al Twin Ring Motegi in Giappone, che custodisce centinaia di moto Honda, e consente di riercorrere l'intero arco della carriera agonistica della Honda, dai suoi primi piloti degli anni Cinquanta fino alle numerose incarnazioni della potente NSR500 a due tempi alle più recenti MotoGP RC211V, RC212V e RC213V.

Il mondo delle gare virtuali

Adesso, vi vogliamo raccontare un’altra iniziativa di Honda, per stare vicina agli appassionati e aiutarli a passare più velocemente il tempo in questo periodo di restrizioni sociali per l’emergenza Coronavirus. Il colosso giapponese ha appena messo online una nuova sezione del suo sito globale: la Virtual Motorsport Land.

Si tratta di una raccolta di nuovi materiali, video, giochi e un’area heritage. Un’idea valida e ricca, per intrattenere gli appassionati delle due ruote che in questo difficile periodo di distanziamento sociale sono costretti a rimanere a casa.

Honda ha realizzato anche due nuovi profili social, su Facebook e Instagram, entrambi chiamati “Honda Racing Global”. Le due pagine sono state pensate per coinvolgere sempre di più il pubblico degli appassionati nelle attività racing di Honda, sia per le due che per le quattro ruote.

MotoGP: ecco le entry list della terza gara virtuale a Jerez