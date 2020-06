KTM si sta guardando intorno. Dopo che Pol Espargarò sembra intenzionato ad emigrare verso nuovi lidi, è stato Mike Leitner, team manager del Red Bull KTM Factory Racing ha fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo alla Casa austriaca e a quello che sarà il futuro dei suoi piloti. Al momento c'è solo da attendere che Pol prenda la sua decisione.

“L'offerta Honda c'è stata”

“Posso solo confermare che questi colloqui sono in corso – ha detto Leitner in un'intervista a Motogp.com -. Naturalmente cercheremo di tenere Pol con noi ma sappiamo bene che c’è un’altra opzione per lui. Non ci sono aggiornamenti al momento e, a parte questo, quando tutto sarà deciso faremo un commento in merito. Questo succederà sicuramente nelle prossime settimane. Abbiamo bisogno di tempo per pianificare il futuro, quindi dobbiamo prendere una decisione al più presto”.

Verso quali piloti andrà KTM?

Ma quali saranno i piloti prediletti da KTM in questo momento, nel caso Espargarò dovesse andare via? “Ci sono diversi scenari sul tavolo per noi- E' andato avanti il team manager -. Al momento possiamo solo fare un passo alla volta e cominceremo a sapere quali decisioni prendere quando le cose saranno decise”.

Tra i nomi papabili, ci sono stati anche quelli dei piloti Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ma Leitner ha precisato: “Tutti i piloti impegnati in MotoGP hanno grande talento. Su Andrea non devo dire nulla, da tre anni è vice campione del mondo. Petrucci ha vinto un Gran Premio. Tutti questi top rider hanno un grande talento e si adatterebbero alla moto, questo è chiaro”.

“Quando la Ferrari chiama...”

Oltre al team manager austriaco, a parlare della difficile scelta di Pol Espargarò è stato il fratello Aleix che con parole molto semplici ha spiegato quanto la decisione di Pol sia importante: ”KTM sta spingendo per farlo rimanere perchè lo apprezzano molto – ha detto alla trasmissione spagnola Teledeporte – ma alla fine quando la Ferrari chiama è difficile dire no”. E tutti i torti Aleix non li ha. Per Pol approdare al team Honda ufficiale sarebbe una grandissima occasione.

