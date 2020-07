L’importanza del terzo turno di prove libere della MotoGP consiste nella definizione delle due sessioni di qualifiche - Q1 e Q2 - nelle quali i piloti della Top Class si giocheranno i posti sulla griglia di partenza per la gara domenicale.

Fa caldissimo a Jerez, un po’ meno nelle ore mattutine, quando temperature di aria ed asfalto consentono tempi sul giro più lesti ed una durata delle gomme più longeva.

Più forte della penalizzazione

Nel computo della classifica combinata e grazie ad un colpo di reni decisivo, Fabio Quartararo regola tutti con la sua Yamaha M1 Petronas, dotata di uno pneumatico duro anteriore e soffice posteriore, che lo hanno portato al limite di 1'36”806. I venti minuti persi ieri a causa della penalizzazione sono stati spazzati via da un giro secco che proietta il francese tra i favoriti del Gran Premio di Jerez.

Zampata anche di Jack Miller, secondo a 52 millesimi; la miglior Desmosedici GP è quella dell’australiano Pramac, con Pecco Bagnaia nono. Francesco Guidotti, team manager della formazione toscana, è più che felice: “Qui è una qualifica in ogni turno di prove. Bello iniziare così bene, Miller è partito con il piede giusto, siamo motivati”.

Joan Mir sta migliorando lo stile di guida in sella alla Suzuki GSX-RR, ora meno esposto e “sporco” di quanto lo fosse nel 2019. Il maiorchino è terzo, meglio di Alex Rins, dodicesimo e fuori dalla Q2.

Rossi recupera nel finale

Gomma dura davanti e morbida dietro pure per Marc Marquez, quarto. Tra l’altro, il numero 93 ha pure ostacolato Rins, probabilmente involontariamente. Vedremo se arriveranno richiami o sanzioni.

Gomme morbide per Maverick Vinales, quinto, ma non capace di abbattere i suoi cronologici di ieri. Sesto Crutchlow con la Honda LCR, settimo Morbidelli, entra nei 10 Valentino Rossi con un attacco finale. Dovizioso è decimo, per un soffio. I due top rider italiani sono i più attesi del lotto tricolore.