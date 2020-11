Andrea Iannone, dopo la sentenza del TAS che gli ha inflitto una squalifica di 4 anni, si è affacciato questa mattina all'interno del box Aprilia a Valencia, forse per dire “addio” alla sua RS-GP20 dato che non potrà rivederla per molto molto tempo. E poi chissà, da qui a quattro anni cosa succederà.

“Volevo ringraziare la famiglia MotoGP”

Intervistato da Sky Sport MotoGP il pilota di Vasto, è arrivato a Valencia per ringraziare tutta la famiglia Aprilia che gli è stata vicino durante questo periodo: “La squalifica di 4 anni è una cosa molto pesante per me da digerire, - ha detto - ma ci tenevo a venire a Valencia perché mi sentivo di dover ringraziare tutta la famiglia della MotoGP, non mi hanno mai abbandonato in questo lungo e travagliato periodo. Anche i tifosi sono stati fantastici, non dimenticherò mai tutto questo, nel bene e nel male”.



Un futuro ancora nel paddock?

Per Iannone, adesso, potrebbero aprirsi nuove strade, forse anche in ambito televisivo. Lui non esclude niente, ma il suo primo interesse resta il mondo a due ruote: “Per il momento mi sento ancora un pilota di MotoGP, - ha proseguito - tutto ciò che sto dicendo in questo momento lo dico sentendomi ancora un pilota. Nella mia vita ho sempre fatto solo questo. Accetto solo di stare qui dentro in questo momento. In che modo? Lo scoprirò. Dobbiamo continuare a lottare per il nostro sport, non possiamo digerire quello che è accaduto".

Quindi ha concluso lasciando la porta aperta anche ad altre proposte: “Non sono uno che resta a casa senza fare niente. Cercherò di dare più supporto possibile alle persone in questo mondo, ho delle conoscenze che potrebbero essere utili, cercherò di trarne benefici. Detto questo, potrebbero aprirsi tante strade, ho avuto già tante proposte per fare cose diverse ma per il momento non ho accettato perchè la MotoGP resta il mio mondo”.

