Il meteo incerto di Valencia è andato a mettere i bastoni tra le ruote ai piloti della classe regina scesi in pista per le qualifiche. Su tutti è riuscito a spiccare un velocissimo Franco Morbidelli che già nelle FP3 del mattino aveva dimostrato di avere un ottimo feeling con la sua M1.

Per lui la pole è arrivata in 1:30.191 e domani si giocherà una gara importantissima per questa stagione 2020.

Morbidelli e Miller in lotta per la pole

A contrastare il pilota Petronas c'ha provato con tutte le sue forze Jack Miller, miglior pilota Ducati che ha fermato il crono a meno di un decimo dall'italiano.

A chiudere la prima fila, domani in griglia di partenza, sarà il giapponese del team LCR Honda Takaaki Nakagami.

Dalla seconda fila scatteranno invece Johann Zarco (+0,329), Pol Espargarò (+0,362) e Maverick Vinales (+0,454).

Se le due Yamaha di Morbidelli e Vinales hanno chiuso con un primo e un sesto tempo, a chi è andata peggio è stato Fabio Quartararo che riuscito a risalire dal Q1, ha chiuso soltanto 11esimo.

Il francese, però, domani avrà un piccolo vantaggio sul suo diretto avversario per la lotta al titolo. Joan Mir, infatti, ha dimostrato ancora una volta di essere in difficoltà in qualifica chiudendo 12esimo alle spalle del francese.

Per loro la lotta sarà quindi agguerrita fin da subito per puntare alla risalita.

Vale e Dovi restano indietro

A seguire, la qualifica ha visto il settimo posto di Aleix Espargarò (+0,466) incalzato da Francesco Bagnaia (+0,480) e dalle due Ktm di Brad Binder (+0,546) e Miguel Oliveira (+0,590).

Binder, come Quartararo, sono i due piloti che sono riusciti a risalire dal Q1, lasciandosi alle spalle però molti altri nomi importanti.

Alex Rins, secondo a pari punti con Quartararo in classifica mondiale domani scatterà 14esimo, mentre peggio è andata a Valentino Rossi, 16esimo e Andrea Dovizioso 17esimo.

