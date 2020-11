Il titolo mondiale conquistato a sorpresa in MotoGP da Joan Mir non è frutto del caso, ma di un'ottima stagione disputata dallo spagnolo e dalla Suzuki, capaci di rimanere costanti e veloci per tutto l'arco dell'annata.

Tra i tanti complimenti ricevuti per il risultato ottenuto, sono giunti anche quelli abbastanza particolari di Chicho Lorenzo, padre di Jorge. Chicho ha voluto ricordare l'importanza della sua scuola, la Lorenzo Competición, nell'allevare nuovi talenti originari di Maiorca, tra cui lo stesso Mir, rivendicando parte del merito del titolo vinto dallo spagnolo.

Il messaggio di Chicho Lorenzo

Me echaron como a un perro del entorno de mi hijo cuando cumplió 18, diciendo que el mérito era de ellos, que yo no tenía ni idea. Jure demostrar que podía formar toda una generación de pilotos mallorquines que llegasen al Mundial. 14 años después el objetivo está conseguido.

"Mi hanno buttato fuori come un cane dall’ambiente di mio figlio quando è diventato maggiorenne, dicendo che era merito loro. Ho giurato di dimostrare che avrei potuto addestrare un’intera generazione di piloti maiorchini per raggiungere il campionato del mondo… Ho deciso di addestrare una generazione di maiorchini per raggiungere i Mondiali, per mostrare a tutti quei mascalzoni che potevo ripetere i successi di mio figlio con altri piloti. 14 anni dopo l'obiettivo è stato raggiunto", aveva scritto Chicho Lorenzo su Twitter.

1 Me propuse formar una generacion de mallorquines que llegasen al mundial, para demostrarle a todos aquellos sinverguenzas, que podia repetir los exitos de mi hijo con otros pilotos.

Cree un plan y me puse a trabajar duro, me pusieron todo tipo de palos en las ruedas, pero....

La risposta di Joan Mir

Il pilota della Suzuki ha risposto con decisione, come riportato dal sito TodoCircuito: "Non c'è bisogno che se ne prenda il merito. Ci sono persone che mi hanno formato per più anni di lui, sono stato alla sua scuola solo pochi anni ed ero un bambino molto piccolo. Non credo sia giusto che si prenda il merito, perché non è così”.

I festeggiamenti tra le strade di casa

Me sent molt feliç d’haver pogut celebrar amb els aficionats mallorquins el Campionat del Mon de #MotoGP!

Me sent molt feliç d'haver pogut celebrar amb els aficionats mallorquins el Campionat del Mon de #MotoGP!

Gràcies a les autoritats, la Federació Balear de Motociclisme, Circuit de Llucmajor, als organitzadors de l'event i a tota la prensa balear pel suport i pel tracte rebut

Nella giornata di venerdì, Joan è tornato proprio nella sua Palma di Maiorca, festeggiando la conquista del titolo iridato tra le strade della sua città in sella a una Suzuki con la livrea utilizzata nel Mondiale.

