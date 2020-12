La comunicazione arriva direttamente dal team Repsol Honda: Marc Marquez ha lasciato l'ospedale Ruber Internacional di Madrid, per recarsi quindi a casa, nella sua Cervera, in Catalogna.

L'otto volte campione del mondo, a seguito del terzo intervento ricevuto al braccio destro, potrà accomodarsi nella sua abitazione.

Per scongiurare l'infezione trovata, il numero 93 seguirà un cura antibiotica, necessaria in casi come il suo. Lo staff medico che ha operato si è detto soddisfatto degli esiti e del decorso affrontato dal pilota HRC, voglioso di tornare in sella quanto prima.

Il calvario di Marc sembra - e si spera - in una parabola discendente. Come sappiamo, in questo 2020 il più adulto dei fratelli Marquez non ha potuto difendere il titolo vinto nel 2019, lasciando la contesa dopo il primo Gran Premio di Jerez. Un secondo tentativo è stato fatto, invano. Il 2021 aspetta con grande interesse il ritorno in sella del più vincente della MotoGP moderna.

