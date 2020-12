Oscar Haro, manager del team LCR Honda, ha rilasciato un'intervista a Espejo Publico e uno dei temi trattati è stato Marc Marquez.

Haro ha speso parole di elogio per l'otto volte campione del mondo: "Il ragazzo più figo che abbia mai visto su una moto è Marc Marquez. Guardiamo, con tutto il rispetto, a Valentino Rossi, che è un altro punto di riferimento nella storia, una bestia. Ma se andiamo a vedere i numeri di Marc, notiamo che sono migliori rispetto a quelli di Valentino".

"Valentino combatteva contro uno o due piloti, perché la differenza meccanica tra le fabbriche era molto grande e lui ha sempre avuto la moto migliore. Possedeva un talento incredibile, ma non si è preparato come fa Marc", continua lo spagnolo.

"Marc ha cambiato il modo di guidare"

Secondo Haro, il segreto del #93 sta nel suo talento naturale: "Non sapete cosa sia Marc. È una bestia, è un ragazzo nato con un dono naturale per andare in moto, ha cambiato il sistema motociclistico, il modo di guidare. Se a ciò si aggiunge la fame di Marc, ci si ritrova un mix esplosivo impossibile da migliorare”.

Prima di tornare a esprimere la sua classe in pista, Marc dovrà recuperare totalmente dalla terza operazione al braccio destro infortunato a Jerez.

