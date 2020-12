L’evento che Honda celebra a Motegi a fine anno e al quale partecipano tutti i piloti del marchio nelle diverse discipline, ha cambiato format e si è tenuto online.

“In un anno anormale, avremmo svolto l’evento Honda Racing Thanks Day al circuito Twin Ring di Motegi per festeggiare la fine della stagione”, ha detto il Presidente e CEO di Honda Takahiro Hachigo nel suo messaggio di apertura. “Quest’anno abbiamo preso in considerazione molti altri modi per dimostrare la nostra gratitudine ai nostri fans e alla fine abbiamo deciso di svolgere questo evento online.

"Fin dall’ inizio, la passione e l’impegno nelle corse Honda affina continuamente la sua tecnologia, e il motorsport è un pilastro portante della filosofia di Honda. Per questo vogliamo condividere con voi questa stagione e la nostra passione per le gare.

"Abbiamo iniziato vincendo la Dakar a gennaio, a ottobre abbiamo vinto l’ottocentesimo Gran Premio. Honda ha raggiunto questo traguardo senza precedenti nel suo 61esimo anno di attività, avendo disputato il suo primo Gran Premio nel 1959”, ha concluso Hachigo, prima di lasciare la parola ai portacolori Honda nel racing.

Marquez e il quiz

Marc Marquez è apparso in delle interviste registrate e non ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Il campione di Cervera ha partecipato a un divertente 'quiz', insieme a tutti gli altri piloti, rispondendo a diverse domande personali.

Quale sarebbe il tuo sogno se tu non avessi corso?

"Se non fossi stato un pilota, il lavoro dei miei sogni sarebbe stato il meccanico o qualcosa comunque legato al mondo moto, perché è quello che mi piace", ha riconosciuto Márquez.

La cosa senza la quale non potresti vivere?

“Un obiettivo o una motivazione. Se hai un obiettivo, ti svegli ogni giorno con qualcosa in mente".

Il circuito dove vorresti correre al contrario?

“Forse Misano. Prima si correva già nella direzione opposta e le curve a sinistra normalmente mi piacciono”, ha detto il pilota di Cervera.

Cosa canti sotto la doccia?

“Non mi piace cantare, e normalmente non canto mai neanche sotto la doccia. Quindi non lo farò neanche adesso”, ha aggiunto ridendo.

Qual è stato il tuo momento di gara migliore?

“Il 2019 è stato un momento molto bello quando ho vinto il campionato. Ma anche la mia prima gara in MotoGP con HRC è stata speciale".

Poi Marquez si è detto rammaricato per non poter essere presente all’evento della Casa Madre in Giappone.

"Purtroppo quest'anno non posso essere con tutti voi all'Honda Thanks Day di Motegi. Ma come sapete, la stagione è stata veramente strana, per il virus Covid-19 e per me personalmente anche per il mio infortunio nella prima gara.

“Ad ogni modo, vorrei ringraziare tutti i messaggi che ho ricevuto, da tutto il mondo ma soprattutto dal Giappone. È un peccato non poter essere lì, mi piacerebbe essere con tutti voi, con mio fratello e tutti i piloti Honda, ma torneremo la prossima stagione”, ha concluso Marc Marquez.

MotoGP, Schwantz: “Inaccettabili tre Yamaha fuori dalla Top 10 a Portimao”