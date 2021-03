1 di 2 Successiva

Come di consueto, con l'avvio della stagione, ripartono le nostre dirette testuali dei Gran Premi della MotoGP. A partire dalle ore 19, seguiteci per non perdere nessuna delle principali azioni del GP del Qatar, attraverso i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti della prima corsa dell'anno, che si svolgerà sul circuito di Losail.

Gli aggiornamenti in diretta

Giro 12: A 11 giri dalla conclusione è tutta aperta la lotta per il podio!

Bagnaia detta il passo con 2 decimi di vantaggio su Vinales, che ha passato Zarco. Quarta piazza per Miller, seguito da Rins e Quartararo, che sembra essere in netta difficoltà.

Giro 11: Vinales su Quartararo. Lo spagnolo passa il compagno di team e sale in terza posizione a soli due decimi da Zarco

Giro 10: Rins è francobollato al codone della Ducati di Miller, quinto dietro al duo Yamaha. Il sorpasso sembra solo questione di tempo...

Giro 8: sale quarto Vinales, che passa Miller e si mette in scia al compagno di squadra Quartararo, terzo a mezzo secondo dalla coppia di testa.

Se le Yamaha ufficiali possono dire la loro per la lotta per la vittoria, ben diversa è la situazione del team Petronas, che naviga in 11esima posizione con Rossi e nei bassi fondi con Morbidelli...

Giro 7: si assottiglia sempre di più la distanza tra Pecco e Zarco, con Johann che è a solo un decimo dalla testa della corsa.

Caduta per Nakagami, che occupava la 17esima posizione

Giro 6: 394 millesimi separano Zarco da Bagnaia, mentre Quartararo passa Miller e sale terzo

Giro 5: Scatenato Rins, sesto e con Vinales nel mirino.

Il replay della partenza

Ecco le immagini dell'ottimo spunto delle Ducati, al via

Giro 4: giro veloce per Quartararo in 1'54"928. Il francese è ora quarto alle spalle del trio Bagnaia, Zarco, Miller e davanti al suo compagno di squadra Vinales

Giro 3: Rins passa Rossi e sale in settima posizione, alle spalle di Martin

Giro 2: Zarco passa Miller e si porta in seconda posizione, mentre Bagnaia cerca di prendere margine e mette 7 decimi tra sè e il francese. Perde posizioni Aleix Espargaro, che ora si trova 10°, dietro alle Suzuki di Rins e Mir. In grossa difficoltà Morbidelli, 19° davanti a Marini

Partiti! Ottimo spunto delle Ducati! Bagnaia si porta al comando davanti a Miller, Zarco e al missile Martin. Quarta piazza per Aleix Espargaro, che precede Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Subito a terra Petrucci, che sembra avere più di una difficoltà con la sua KTM

Via al giro di riscaldamento

4 minuti al via: è tutto pronto sulla griglia di partenza