Seguite il GP del Portogallo con la nostra diretta testuale del Gran Premio. A partire dalle ore 14, seguiteci per non perdere tutta l'azione della gara, attraverso i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti del primo GP europeo della stagione.

Gli aggiornamenti in diretta

Giro 8: 1'40'091 per Zarco, che firma il giro veloce nel tentativo di rientrare, ma Mir approfitta di una sbavatura del francese per portarsi in terza posizione

Giro 7: caduta per Oliveira! Un peccato per il portoghese, che si è steso in ingresso curva, ha ripreso la moto ed è ritornato in pista in fondo al gruppo

Giro 6: scambio in vetta, con Rins al comando davanti a Quartararo e Zarco. Caduta per Miller, che finisce la sua corsa nella ghiaia di Curva 3

Giro 5: Zarco si riporta in testa, mentre Miller, largo, cede la quinta piazza ad Aleix Espargaro. Ritiro invece per il fratello Pol, che riporta ai box la sua Honda

Giro 4: Quartararo passa Mir e sale terzo, mentre Rins riesce a finalizzare il sorpasso su Zarco

Giro 3: Rins cerca l'attacco, ma Zarco si difende e mantiene la posizione, mentre Quartararo firma il giro veloce e si porta a ridosso di Mir

Giro 2: Rins si avvicina a Zarco e mette nel mirino la prima posizione. Le Suzuki sembrano averne decisamente di più, in questo avvio di gara

Giro 1: bagarre tra Mir e Marc Marquez, ad avere la meglio è il campione in carica, che sale terzo con la sua Suzuki. Brivido per l'otto volte iridato, che tocca la gomma posteriore di Mir e precipita 6°, alle spalle di Quartararo e Miller

Partiti! Zarco non stecca la partenza e si porta al comando della gara davanti a Rins, Marc Marquez, Mir e Miller. Sesto il poleman Quartararo, che precede Morbidelli e Binder. Sart disastroso per Vinales, 20°

Via al giro di ricognizione: a Portimao manca pochissimo alla partenza!

La griglia di partenza