Il ritorno in grande stile (6° nel combinato venerdì, 1° nel Q1 sabato e 6° in griglia) di Marc Marquez nel weekend portoghese dopo nove mesi di assenza dalle piste fa ben sperare per il prosieguo del campionato dello spagnolo.

Ma non è detto che sia tutto rose e fiori per l’8° volte campione del mondo, la gara portoghese presenta molte insidie e reggere tutto l’arco della gara non sarà facile per il suo braccio.

Alla luce del rientro dello spagnolo proprio in Portogallo (dove aveva provato con la RC213V-S), vi abbiamo chiesto tramite il nostro sondaggio in che posizione sarebbe arrivato Marc Marquez a fine gara. Ed ecco i risultati, tra i quali spicca una quasi parità sulle posizioni fuori dal podio ma anche l’ipotesi di un clamoroso ritiro, da lui stesso paventata.

Quarto o quinto

L’ipotesi che ha ottenuto il maggior numero delle preferenze, 27%, è quella di vedere Marquez tagliare il traguardo ai piedi del podio o in quinta posizione. Sarebbe già un buon punto di partenza in vista delle prossime gare, contando il periodo di pausa tra Portiamo e Jerez con la possibilità di riposare il braccio dopo un weekend intenso.

Tra sesto e decimo

Un gradino sotto nelle preferenze, 26%, quasi in linea con l’ipotesi precedente, è un Marquez che taglia il traguardo tra la sesta e la decima posizione. Un risultato che potrebbe rispecchiare una gara piuttosto lineare dello spagnolo considerando anche un calo fisico (che ci può stare) del suo braccio verso la fine della gara

Secondo o terzo

Il 18% dei votanti ha scelto un risultato veramente a sorpresa per lo spagnolo, ovvero salire sul podio. Vedendo il passo che ha mostrato sia nelle libere che nelle qualifiche di ieri, verrebbe da pensare che abbia tutte le carte in regola per salire sul podio, secondo o terzo non conta. Vederlo sul podio significa che Marquez è tornato ai suoi livelli nonostante nove mesi di inattività.

Sul primo gradino del podio

Un 15% di votanti ha ventilato addirittura l’ipotesi di un Marquez vincitore a sorpresa della gara portoghese. Se così fosse, sarebbe un risultato incredibile per lo spagnolo che significherebbe uno stato di forma ritrovato a discapito di lontananza dal gruppo.

Si ritirerà

Il 10% dei votanti ha scelto la via del ritiro dopo un weekend al massimo. Una ipotesi ventilata anche dallo stesso Marquez dopo le qualifiche di ieri per quanto riguarda lo stato fisico del suo braccio dopo nove mesi fermo.

Tra undicesimo e quindicesimo

Un 3% di votanti ha ipotizzato un Marquez che taglia il traguardo al limite della zona punti, in una ideale posizione tra l’11^ e la 15^, pensando ad un Marc non perfetto dal punto di vista fisico e che risentirà dell’inattività nonostante l’adrenalina della gara.

Fuori dai quindici

L’1% dei votanti ha ipotizzato per Marquez un arrivo fuori dai 15. Ipotesi abbastanza surreale ma dettata comunque dalla lunga inattività dello spagnolo e dalla possibilità di non trovarsi a suo agio in bagarre con altri piloti.

