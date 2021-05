El Diablo ancora in paradiso. Per la quarta volta consecutiva infatti sarà Fabio Quartararo a scattare dalla prima casella in quel di Jerez, al termine di una qualifica dove ogni posizione è stata in discussione sino all’ultimo secondo. Andando per ordine, il primo colpo di scena è arrivato ancor prima che le prime moto scendessero in pista per il Q1, con l’ufficialità della cancellazione del giro migliore delle FP3 di Franco Morbidelli, reo di aver oltrepassato i limiti della pista, con la conseguente retrocessione dell’azzurro in Q1 e la promozione di Jack Miller in Q2.

Tornando a Quartararo, il francese (fornito di media all’anteriore e morbida al posteriore) è riuscito a conquistare la pole position grazie al tempo di 1’36”755, staccando di soli 57 millesimi proprio il già citato Franco Morbidelli, fantastico nel superare la Q1 prima e nel risultare velocissimo anche in Q2 poi, nonostante l’oramai conclamato svantaggio tecnico. Il 21 non ha solo messo in mostra la sua velocità ma anche la sua capacità di evitare le cadute, con un salvataggio alla curva 13 degno del miglior Marquez.

Le Ducati pronte alla battaglia

Completa la prima fila Jack Miller, capace a sfruttare al meglio il passaggio automatico in Q2, seguito dal compagno di squadra Pecco Bagnaia (+0.205), che proprio all’ultimo istante è riuscito a passare dalla quarta alla seconda fila. Alle spalle del duo in rosso ecco un positivo Takaaki Nakagami, quinto a poco meno di tre decimi, seguito da Johann Zarco e Maverick Vinales, ancora una volta costretto a restare nell’ombra del compagno di team.

Ottava casella in griglia per Aleix Espargarò e l’Aprilia, possessori delle carte in regola per una buona gara, mentre chiudono la top ten i due piloti Suzuki Alex Rins e Joan Mir: turno non particolarmente brillante quello del Campione del Mondo in carica, che a differenza del mattino non è riuscito a sfruttare al meglio la sua coppia di gomme morbide.

Marquez solo 14°

Pomeriggio amaro per Marc Marquez , che oggi più che mai ha dimostrato come la strada verso il recupero completo sia ancora abbastanza lunga: lo spagnolo infatti è sembrato faticare in alcuni tratti in sella, non riuscendo a fare meglio della 14° posizione, e dovendo dunque prepararsi per una gara di rimonta. Alle spalle dello spagnolo troviamo Enea Bastianini, a poco meno di un secondo dalla vetta.

Sessione complicata (un’altra volta) per Valentino Rossi, che domani dovrà scattare dalla casella numero 17, proprio davanti al fratellastro Luca Marini ed a Danilo Petrucci, ancora non particolarmente a suo agio in sella alla KTM. Penultima posizione infine per Lorenzo Savadori, con Tito Rabat a chiudere lo schieramento.

La classifica della Q1

La classifica della Q2

