Nel 2020 il tracciato del Mugello non è entrato in calendario, a causa della pandemia del Coronavirus, e quest’anno invece torna il tradizionale Gran Premio d’Italia sulla pista toscana (ecco gli orari tv). L’ultima gara disputata qui nel 2019 porta il nome di Danilo Petrucci, che con una prestazione determinata e sorpassi decisi riuscì a tenersi alle spalle Marc Marquez e l’allora compagno di squadra Andrea Dovizioso.

Appuntamento speciale

Tornare a guidare su questo tracciato sarà qualcosa di entusiasmante: “Sono molto, molto felice di tornare al Mugello, uno dei miei circuiti preferiti. L'ultima volta che ho corso qui, ho vinto la gara ed è un bel ricordo”. Si trattava della sua prima assoluta vittoria in MotoGP, un sapore decisamente unico.

Oggi la situazione con la KTM è diversa, "Petrux" è in pieno adattamento alla RC16, ma dopo il buon quinto piazzamento ottenuto in Francia il 30enne ha chiari i suoi obiettivi: “La pista mi piace molto e la conosco molto bene. Questo potrebbe aiutarci a migliorare nuovamente la moto. Sicuramente sarà più difficile che a Le Mans, perché c'è un lungo rettilineo dove serve una buona accelerazione, ma quest'anno soffriamo un po’ in questo settore. Sarà dura, ma d'altra parte non vedo l'ora di correre di nuovo al Mugello”.

