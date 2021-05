Mancherebbe solo il successo per certificare l’avvenuta maturazione di Pecco Bagnaia in questa stagione. L’italiano si trova al secondo posto nel Mondiale ma ancora deve togliere lo zero dalla casella vittorie ed ha le potenzialità per farlo, oltretutto su una pista amica di Ducati come il Mugello.

Alla luce delle qualifiche, sono Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo gli indiziati per il successo finale della gara con Zarco terzo incomodo che in qualche modo potrebbe “aiutare” Bagnaia a togliere punti al connazionale. Occhio però alle condizioni meteo che potrebbero stravolgere tutto.

A tal proposito vi abbiamo chiesto tramite il nostro sondaggio il potenziale vincitore della gara e la scelta è ricaduta proprio sul pilota piemontese alla luce del discorso fatto in precedenza. Ecco dunque tutti i risultati del sondaggio che danno Bagnaia favorito con ampio margine su Quartararo e Zarco.

Pecco Bagnaia, il predestinato

Nomination importante quella di Pecco come favorito principale per la vittoria della gara. Il suo è praticamente un voto schiacciante, ben il 44% dei votanti ha puntato tutto sul #63 alla luce delle prestazioni offerte in questo inizio di stagione. Una vittoria al Mugello potrebbe anche cambiare le carte in tavola in casa Ducati…

Fabio Quartararo, il guastafeste

A rovinare i piani Ducati di una vittoria in casa ci pensa il francese di Yamaha. Il 9% dei votanti ha scelto il pilota di Nizza visto il guizzo in qualifica con una moto meno prestazionale della Desmosedici ma molto più maneggevole nei cambi di direzione della pista toscana.

Johann Zarco, l’agente segreto

8% delle preferenze per l’altro alfiere di Ducati, il francese Johann Zarco che potrebbe fungere in gara da terzo incomodo ed “aiutare” il suo compagno di marca a tenere dietro il connazionale per favorire la fuga di Pecco.

Valentino Rossi, il Leone ferito

Con il 7% c’è lui, il Re del Mugello. Valentino Rossi, pur partendo praticamente da Tavullia, ha qualche chance di potersela giocare almeno per il podio se le condizioni meteo dovessero mettersi male (leggasi pioggia, come prevista)

Jack Miller & Marc Marquez, gli outsider

A pari merito nelle preferenze, con il 5% entrambi, ci sono due insospettabili: l’australiano di Ducati e lo spagnolo della Honda, “protagonista” nelle qualifiche del battibecco in pit lane con Vinales. Pochissime le chance di vedere i due piloti sul gradino più alto del podio domani.

Aleix Espargarò, Alex Rins e Franco Morbidelli, gli insospettabili

Chi potrebbe sparigliare le carte è il gruppo del 4% composto da due spagnoli ed un italiano. Un podio o un colpo di matto come la vittoria rappresenterebbe per Aprilia ed Aleix Espargarò un risultato di assoluto prestigio, per Rins fare punti significherebbe rimettersi in carreggiata dopo i tre ritiri filati e per Morbidelli la vittoria avrebbe quel dolce sapore di ritorno alla “normalità”

Michele Pirro, dalla Puglia con furore

Con il 3% delle preferenze c’è un’altra Ducati, quella del tuttofare Michele Pirro. Come sempre le prestazioni del pugliese al Mugello sono da assoluto protagonista. Un podio clamoroso o una top 5 sarebbero il giusto premio per un pilota che conosce il Mugello come le sue tasche

Taka Nakagami e Joan Mir, 2% a braccetto

Scendiamo sempre più in basso con le preferenze per trovare due piloti che vanno a braccetto, Taka Nakagami e Joan Mir, entrambi con il 2% di voti. Per entrambi una vittoria al Mugello è una chimera, per Mir ancor più di Nakagami.

Oliveira, Alex Marquez, Lecuona, Marini e Bastianini, miraggi

Con l’1% delle preferenze c’è un gruppo di piloti che può vedere la vittoria solo con il binocolo: Miguel Oliveira, Alex Marquez, Iker Lecuona, Luca Marini ed Enea Bastianini. Piloti che sono troppo lontani per poter sognare il colpo da matto ed uscire dal Mugello con un buon risultato

Vinales, Binder, Savadori, Pol Espargarò, Danilo Petrucci, nessun voto

Brutto per un pilota non ricevere alcun voto specie se ti chiami Danilo Petrucci e sei l’ultimo vincitore al Mugello…A Pol Espargarò non è servito mettersi un Minion in testa per attirarsi le simpatie del pubblico, così come a Maverick Vinales non è servito diventare papà per avere un pelo di fiducia nel colpo gobbo. Anche Binder e Savadori rientrano in questo “speciale” gruppo.

Qualifiche MotoGP Italia: è pole di Quartararo davanti a Bagnaia