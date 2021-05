Il Gran Premio d'Italia della classe MotoGP al Mugello si è concluso con una buona terza posizione per il campione del mondo in carica Joan Mir, che ha così regalato alla Spagna il podio numero 500 al termine di una bella rimonta.

Un podio che soddisfa il numero 36, consapevole di aver dato il massimo: “Ho dato il cento per cento e sono sicuro che non avrei potuto fare più di così in gara. Se avessi provato a forzare di più per superare Oliveira, probabilmente sarei caduto, perciò va bene così. Il team mi ha fornito una moto competitiva nonostante la mancanza di velocità in rettilineo”.

"Non è stato facile correre pensando a Jason"

“Non è stato facile, ovviamente, correre oggi dopo aver saputo della scomparsa di Jason Dupasquier, perciò non mi lamento del mio risultato e ne approfitto per mandare un abbraccio alla sua famiglia, che deve farsi forza in un momento così difficile”, aggiunge Mir a Sky Sport.

Joan sa che il limite più grande è, al momento, la qualifica: “Il problema per la nostra squadra ora è riuscire a completare un giro in qualifica che ci permetta di partire più avanti, perchè le Ducati e diverse altre moto hanno migliorato molto questo aspetto rispetto allo scorso anno e ciò ci costringe sempre a rimontare in gara”.

"Non capisco il pensiero di Marquez"

"Vincere è difficile, ma confermarsi lo è di più. Mir sta facendo la strategia dell'anno scorso: provare a finire tutte le gare. Ma finendo tutte le gare, vinci il mondiale una volta. Non tante volte". Queste la parole pronunciate da Marc Marquez alla viglia del fine settimana al Mugello.

Un pensiero che il pilota Suzuki non condivide: “Non capisco cosa intenda Marc con questa affermazione. Punto sempre al massimo con il pacchetto che ho a disposizione e non mi conservo mai. Se il massimo risultato che posso ottenere è un terzo posto, cerco di arrivare terzo. E' impossibile non prendere rischi in questo sport se si vuole arrivare davanti”.

Infine, Mir ha indicato Quartararo come il rivale più pericoloso quest'anno: “Fabio in questo avvio di stagione si è sempre confermato al top ed è fortissimo ovunque. La Yamaha va anche molto bene in qualifica, perciò sarà un avversario davvero tosto da qui a fine stagione”.

