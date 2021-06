Le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna si sono chiuse con il 13esimo tempo per Marc Marquez, ad un soffio dal passaggio in Q2. Lo spagnolo della Honda è riuscito a sfruttare il riferimento di Jack Miller facendo registrare un ottimo giro, venendo però beffato dal proprio compagno di squadra Pol Espargarò.

“Sapevo fin dall'inizio che avrei cercato il traino di Miller”, spiega l'otto volte campione del mondo. “Il riferimento per me è essenziale vista la mia forma fisica ancora non perfetta e in questo caso il miglior pilota da seguire era Jack, che infatti ha superato la Q1 e partirà in prima fila domani in gara. Dopo le prove libere siamo stati entrambi in Clinica Mobile e abbiamo scherzato sul fatto che, se avessi usato il suo traino, avrei dovuto pagarlo e così è venuta fuori quella scenetta in corsia box”.

“Tutto sommato ho centrato il mio obiettivo, ovvero quello di partire nelle prime 15 posizioni. Alla fine, partire 13esimo o centrare la Q2 per fare 12esimo, cambia poco e va bene così”, aggiunge Marc.

"Le concessioni? Spero di non ottenerle"

Infine, il numero 93 ha anche parlato della possibilità per Honda di ottenere le concessioni a fine anno: “Se non dovessimo mai arrivare a podio quest'anno, otterremmo le concessioni e ci sarebbero maggiori possibilità di cambiare la moto rendendola più performante. Vedo che anche Pol, che con la KTM faceva grandi cose, sta faticando con la Honda, così come Nakagami e mio fratello, ma sinceramente spero di non ottenerle, perchè vorrebbe dire tornare nelle posizioni che contano già entro la fine di quest'anno”.

