Le qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring si sono chiuse con una caduta durante l'ultimo giro utile ed un 18esimo posto in griglia di partenza per Franco Morbidelli, mai realmente competitivo con la Yamaha M1 ormai datata con cui il vicecampione del mondo sta faticando anche su un circuito tecnico come quello tedesco.

“Purtroppo ho fatto tutto ciò che potevo fare in questa qualifica. Quando sei sempre al limite per poter raggiungere risultati mediocri, è normale cadere prima o poi, proprio com'è successo oggi. Con il nostro pacchetto tecnico è impossibile andar forte quanto gli altri, perciò tutto ciò che si può fare è provare a limitare i danni”, spiega Franco sconsolato a fine giornata.

Uno dei grossi problemi riguarda ancora una volta il motore: “Perdiamo davvero tanto nelle parti veloci della pista, anche su un circuito come quello del Sachsenring in cui i rettilinei non sono lunghi. Quando si è così indietro e non si riesce ad andar forte, diventa anche difficile recuperare posizioni in gara”.

"Solo Fabio riesce a fare la differenza"

“Ho visto che, in generale, qui le Yamaha hanno fatto molta fatica, anche in versione 2021. E' evidente che sia Fabio Quartararo a fare la differenza grazie al suo stile di guida, ma mi sento di dire che, anche se non fossi caduto, non sarei riuscito a partire molto più avanti rispetto alla mia posizione attuale”, aggiunge il numero 21.

“Nella MotoGP il livello è estremamente alto e, mai come quest'anno, è fondamentale avere un pacchetto vincente per stare davanti. Non posso dire di trovarmi male con questa Yamaha visto che si guida molto bene, ma rispetto agli avversari non siamo competitivi”, conclude un Morbidelli disilluso.

