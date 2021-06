1 di 2 Successiva

Seguite la gara in Germania con la nostra diretta testuale del Gran Premio. A partire dalle ore 14, restate sintonizzati su questa pagina, per non perdere un solo minuto dell'azione in pista, attraverso i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti dell'ottava gara del Campionato del Mondo di MotoGP.

Gli aggiornamenti in diretta

Giro 5: giro veloce per Oliveira, che passa Quartararo e si mette in scia a Miller

Giro 4: persa la posizione a vantaggio di Miller, Quartararo deve ora guardarsi le spalle da Oliveira. Gara davvero complicata per la Yamaha, che vede Quaratararo in quinta posizione, Rossi in 15esima, Morbidelli in 19esima e Vinales ultima

Giro 3: continua la bagarre tra Miller e Quartararo, che in questo avvio di gara deve difendersi dagli attacchi del pilota australiano. Fatica nei cambi di direzione Marc Marquez, che non riesce a scrollarsi di dosso l'Aprilia di Espargaro

Giro 2: Marquez rompe gli indugi e si porta al comando della corsa, mentre Quartararo controsorpassa Miller, che si era portato in quarta posizione

Partiti! Ottimo spunto per i piloti in prima fila, ma è Aleix Espargaro a portarsi al comando, seguito da Marc Marquez, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Jack Miller

Completato il giro di riscaldamento, i piloti si schierano in griglia.

Cielo coperto al Sachsenring, dove mancano soltanto pochi minuti al via del Gran Premio, che dovrebbe comunque disputarsi sull'asciutto.

La classifica