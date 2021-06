La nona vittoria di fila di Marc Marquez al Sachsenring è una di quelle imprese sportive che possono tranquillamente essere catalogate tra i trionfi leggendari. Dopo un anno e mezzo passato tra infortuni ed operazioni, il pilota di Cervera ha vinto in quella che può essere definita, la sua pista per eccellenza. Alberto Puig, team manager del team Honda Repsol, è tra le persone che più sono state vicino al fenomeno spagnolo in questo lungo calvario che sembra finito. Tra la felicità e la commozione Puig esprime tutta la sua ammirazione per il ritrovato campione della Honda.

Alberto Puig elogia Marquez: "Honda e i medici ci hanno aiutato"

Nel giorno della sua 83esima vittoria in carriera, coincisa presumibilmente con la fine di un periodo terribile, Marquez viene elogiato da Alberto Puig, il team manager della Honda che non ha mai smesso di credere nell'otto volte campione del mondo: "Non sono io a doverlo definire come pilota, un pilota si definisce da solo, con la sua performance e quello che fa. Quello che posso dirvi è che questo periodo è stato difficile, per lui, per le persone che lavorano con lui e per tutti noi, ed è solo la passione che ti spinge a tornare e vincere, che è quello che ci ha mosso e ci ha spinto a credere che possiamo farcela".

Alberto Puig ringrazia i medici e si toglie alcuni sassolini: "Penso che ci siano stati dei malintesi, persone che non hanno capito forse, e noi abbiamo continuato sulla nostra strada e siamo arrivati fino a qui, portando a casa una vittoria, che è l’unica cosa che conta, tutto il resto non importa. Adesso noi siamo contenti, vogliamo congratularci con Marc per tutti i suoi sforzi e con tutto il team, la Honda e i medici che ci hanno aiutato".

La rinascita della Honda

L'impresa dell'otto volte campione rilancia le quotazioni della Honda in un anno (anzi due) in cui la casa di Tokyo non aveva raggiunto grandi risultati senza Marquez. Nessuno si aspettava un ritorno alla vittoria così repentino, eppure, sulla pista dove ha vinto di più in carriera, il 28enne spagnolo ha fatto capire chi è il re della top class.

