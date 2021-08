Silverstone continua a sorridere ad Alex Rins, che dopo la vittoria del 2019 ai danni di Marc Marquez, si regala il primo podio stagionale, proprio sulla pista inglese. Il pilota Suzuki, protagonista fin qui di un campionato che aveva avuto come miglior risultato stagionale la quarta posizione del Qatar, risolleva un week-end difficile per la casa di Hamamatsu, ponendo le basi per un proseguo di stagione competitivo.

Rimonta da podio per Rins: “Ho recuperato tante posizioni, ottimo risultato”

Seconda posizione dunque per Alex Rins, che giro dopo giro è riuscito a risalire posizioni fino a sorpassare Aleix Espargarò e l’Aprilia: “Ho recuperato tante posizioni, partendo da dietro, questo è un ottimo risultato per noi, nelle ultime gare il nostro piazzamento migliore era stato il settimo posto, invece è qui che dobbiamo essere. Questo risultato va dedicato al pubblico, venuto qui per sostenerci”. Rins ha poi aggiunto: “Durante la gara ho avuto buone sensazioni, giro dopo giro sorpassavo piloti ed ero sempre veloce, fino ad arrivare a lottare per il podio. Fabio era lontano e non sono riuscito a prenderlo, ma sono molto felice”.

Il podio di Silverstone non fa che caricare Rins in vista delle prossime gare: "Ringrazio tutta la Suzuki, abbiamo parlato tanto prima di questo risultato, ciò mi ha permesso di guidare libero. Questo risultato mi permette di arrivare carico ad Aragon, anche se sarà complicato perchè il livello della MotoGP è sempre più alto, tutte le marche sono competitive. Dopo la pausa estiva eravamo pronti, ma in Austria non eravamo competitivi mentre qui mi sono trovato bene sin dall'inizio".

