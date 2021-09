Il post scritto da Michel Fabrizio sulla propria pagina Facebook, annunciando di non voler partire per Gara 2 e chiudere definitivamente con le competizioni, ha fatto il giro del web finendo anche in Spagna.

Un passaggio in particolare di quanto scritto dal pilota di Frascati ha scatenato più di qualche perplessità: “Valentino Rossi anni fa, quando Marquez è entrato in MotoGP, è stato criticato, dicendo che si lamentava per le manovre di Marquez "scorrette". Bisogna dargli ragione. Marc è diventato un punto di riferimento: questi giovani emulano le sue gesta, facendo sorpassi troppo a limite, appoggiandosi al proprio avversario rischiando ogni centimetro”.

Parole che non sono piaciute al team manager Jorge Aspar Martinez, che alla trasmissione “El Languero” di Cadena Ser ha difeso l’otto volte campione del mondo dicendo: “Marc Márquez è un riferimento mondiale in tutto. Vorrei che ci fossero più piloti come lui, perché ha dimostrato serietà, vicinanza, fame, aggressività… è un pilota modello. Vorrei che tutti i bambini volessero essere un Marc Márquez. Onestamente, è vergognoso che un pilota dica questo di Marc, non so dove volesse andare a parare”.

Due modi diametralmente opposti di guardare la situazione. Ma a prescindere da chi abbia o meno ragione, la cosa certa è che servono nuove regole sulla sicurezza, per arginare i troppi drammi a cui stiamo assistendo.

