La MotoGP ha appena concluso la seconda sessione di libere sul circuito di Austin, turno disputato in condizioni asciutte, che hanno permesso ai piloti di migliorare sensibilmente i propri tempi.

Terzo Fabio Quartararo

Così come al mattino, Marc Marquez è stato il più veloce anche nel turno pomeridiano, facendo segnare un riferimento di 2:04.164 al 16° dei 17 giri percorsi. Apparso inarrivabile nei minuti della FP2, il pilota della Honda è stato avvicinato solo poco prima della bandiera a scacchi da Jack Miller, secondo a soli 15 millesimi dall'otto volte campione del mondo.

Terza posizione per la prima Yamaha in classifica, quella di Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale è sembrato molto veloce nel primo tratto della pista, salvo pagare qualche decimo da Marquez nel terzo e quarto settore. Quarta posizione per l'altra Honda Repsol di Pol Espargaro davanti a Takaaki Nakagami e Francesco Bagnaia. Il piemontese è seguito a ruota da altri due ducatisti, Jorge Martin e Johann Zarco. Chiudono la top 10 ed entrano virtualmente in Q2 Alex Rins e l'ottimo Enea Bastianini, reduce dal podio di Misano.

Bene Marini e Dovizioso

Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare la prestazione di Luca Marini (12°) e Andrea Dovizioso, 14° a meno di un secondo dal #93.

Franco Morbidelli è 15°, mentre Valentino Rossi è 17°. Addirittura 20° Danilo Petrucci dietro ad Aleix Espargaro.

Per la FP3 è attesa, nuovamente, la pioggia. Incognita che rende ancora più importanti i riferimenti visti in questa FP2.

La classifica