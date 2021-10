1 di 2 Successiva

Seguite la corsa con la nostra diretta testuale del Gran Premio, restando sintonizzati su questa pagina a partire dalle ore 21. Attraverso i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti della quindicesima gara del Campionato del Mondo di MotoGP, non perdere l'azione sul Circuito delle Americhe!

Gli aggiornamenti in diretta

Giro 4: si accende la lotta per il terzo gradino del podio, con Martin insidioso, alle spalle di Rins. Alex tenta di difendersi, ma alla fine deve arrendersi al rookie Pramac riesce nel sorpasso e si prende la posizione

Giro 3: giro veloce di Martin in 2'04"859. lo spagnolo mette 7 decimi tra sé e Bagnaia, mentre Marquez porta a 4 decimi il suo vantaggio su Quartararo

Risale Miller, che passa Mir e si porta alle spalle del suo compagno di squadra

Giro 2: In difficoltà Pecco, infilato da Martin. Caduta per Nakagami in Curva 12, dopo un tentativo di sorpasso su Bagnaia

Giro 1: Rins non perde tempo e sale terzo, passando Bagnaia. Il pilota della Suzuki dimostra il suo gran feeling con il tracciato di Austin, portandosi all'inseguimento della coppia di testa

Partiti! Marc Marquez si porta subito al comando, seguito, a qualche metro di distanza, da Quartararo e Bagnaia. Gran partenza di Rins, già quarto, davanti a Martin e Mir

Tutto è pronto per lo spegnimento dei semafori

Buonasera, cari lettori di Motosprint! Dopo la vittoria di Raul Fernandez, che riapre il Mondiale di Moto2, e la drammatica gara della Moto3, è arrivato il momento di vedere in azione i piloti della MotoGP, partiti adesso per il giro di ricognizione

La classifica aggiornata della gara