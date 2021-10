L’ultimo venerdì di Valentino Rossi sul circuito di Misano come pilota MotoGP si è concluso con un 22° posto nella classifica combinata che non può soddisfare il pesarese.

Rossi: “La Yamaha soffre troppo in condizioni miste”

”La FP1 era andata abbastanza bene, riuscivo a guidare la moto come volevo, mi è mancato poco per centrare la top 10” ha raccontato a Sky il portacolori Petronas, al termine della giornata. Le mutevoli condizioni del tracciato hanno poi mandato in crisi il #46: “Nel pomeriggio ho faticato molto di più a causa delle condizioni dell’asfalto. Con le rain, mentre la pista si asciuga, noi Yamaha soffriamo troppo, la M1 inizia a muoversi e diventa difficilissima da guidare. Peccato, mi aspettavo di più da questa giornata”.

Se la Yamaha soffre, come confermato anche dalle parole di Fabio Quartararo, KTM e soprattutto Ducati sembrano volare in condizioni miste. “La Yamaha soffre troppo in condizioni miste - ha rammentato il nove volte campione del mondo - Ricordo una gara in Malesia contro Andrea Dovizioso, disputata sempre in quella stagione. Io ero in testa, lui mi raggiunse e andò a vincere con superiorità”.

Perché questo divario? “Erano già superiori, forse hanno trovato qualcosa in più a livello di elettronica. Bisogna considerare che anche le gomme sono cambiate molto. Ripeto, mi spiace perché dopo il turno della mattina avevo altre speranze” ha concluso il Dottore.

