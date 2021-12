MotoGP, Bagnaia dalla Juventus e quella chiamata a Quartararo...

È nato e cresciuto in Piemonte, Francesco Bagnaia (qui la nostra ultima intervista con lui) che ormai da qualche anno ha scelto Pesaro come sua nuova casa, essendo entrato a far parte della VR46 Riders Academy capitanata da Valentino Rossi. La squadra del calcio del cuore, però, è rimasta la stessa , la Juventus e oggi è stato invitato ad assistere alla giornata di allenamento, a cui ha fatto seguito la classica sessione di foto e autografi. Ma non solo.

Il "duello" con Quartararo

Con Paulo Dybala Pecco si è prestato ad una videochiamata al suo rivale numero uno in pista, Fabio Quartararo, di cui il calciatore è grande amico. L’argentino lo ha videochiamato, mostrandogli successivamente di essere in compagnia del pilota Ducati, dicendogli: “Ti disturbo velocemente perché oggi sono qui in campo e oggi è venuto un grande fan della Juventus, che va solo a salutare i giocatori della Juventus, non come te che sei andato anche da altri club, e volevamo salutarti”. Dybala si riferisce scherzosamente a quando il campione di MotoGP è stato a Parigi, a dare il calcio di inizio della partita Paris Saint Germain - Nizza, e anche al fatto che il francese è stato in contatto con piloti di altri club, come quelli del Barcellona, mentre Bagnaia è fedelissimo alla sua Juventus.

Ecco il video:

