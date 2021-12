MotoGP: Graziano Rossi ricoverato all'ospedale di Fano

L'ex pilota, oggi 67enne, era stato trasportato al Santa Croce di Fano, dove è stato disposto il trasferimento, in seguito a una prima visita presso l’ospedale di Pesaro.

Condizioni non gravi

Sempre secondo la fonte, Graziano è entrato in ospedale con il codice verde, quindi quello meno grave. I medici hanno optato per il ricovero in via precauzionale: le condizioni del padre di Valentino, infatti, non sembrano destare preoccupazioni.

