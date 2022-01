Honda presenta il suo 2022, tra la novità delle auto e la voglia di vincere

Ogni anno a gennaio vi sono delle certezze, ed una di queste è senza dubbio la presentazione Honda (a Tokyo) relativa agli obiettivi raggiunti nell’anno passato ed a quelli fissati per la stagione alle porte. Il 2021 per la casa alata è stata una stagione particolare, segnata certamente in positivo dal titolo di Max Verstappen, che ha chiuso l’avventura di Honda in F1 nel migliore di modi. Per quanto concerne le moto le soddisfazioni sono state minori ma significative, a partire dall’ennesimo successo dell’immortale Toni Bou.



“Il 2021 si presenta incerto a causa del Covid ed in particolare della variante Omicron - ha spiegato il presidente di Honda Motor Toshiro Mibe - ma spero che il mondo ne possa uscire al più presto. Honda ha dato il massimo nel corso dell’anno, cercando di sviluppare le migliori tecnologie e scegliendo le persone migliori per sfruttarle, ed anche nel 2022 la sfida sarà la medesima”.



Una sfida che parte con un’importante novità, legata al glorioso quanto fascinoso marchio HRC.



“Nel 2022 vi sarà un cambiamento sostanziale. All’interno di HRC (che si presenta con un nuovo logo ndr) verrà infatti inserito un nuovo comparto, relativo all’attività racing automobilistica. In questo modo la casa potrà indirizzare tutti i suoi sforzi in un’unica direzione, per crescere ulteriormente”.