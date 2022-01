MotoGP, Dall’Igna: “Gresini entra in famiglia, pieno supporto tecnico e umano”

Manca ormai poco più di un paio di settimane all’inizio, ufficiale, del 2022 con i primi test che si terranno a Sepang, in Malesia, e la prima squadra a essersi presentata è stata quella di Gresini. Inizia questo nuovo capitolo per il team che porta il nome dell’ex pilota Fausto Gresini, che si è unito in matrimonio con Ducati, dopo esser stata legato per gli ultimi sette anni con Aprilia.

Il sodalizio tutto italiano Alla presentazione non potevano non esserci i piani alti della Casa di Borgo Panigale, tra cui il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna che ha affermato: “Ora Gresini è parte della nostra famiglia, li aiuteremo con pieno supporto sia sul lato tecnico sia dal punto di vista umano, entrambi importanti per ottenere risultati. Due piloti giovani: anche questo fa parte della strategia Ducati”.