MotoGP, Beirer: “Petrucci incredibile, per Acosta vedremo chi lo vorrà”

La stagione 2022 si avvicina e la KTM è intenzionata più che mai a continuare nel percorso di crescita che la vede protagonista da 5 anni. La casa austriaca però vuole il titolo iridato e in occasione del campionato che sta per arrivare ha attuato un nuova strategia in termini organizzativi, prendendo Francesco Guidotti , e valorizzando Dani Pedrosa che avrà un ruolo più centrale come tester per quanto riguarda lo sviluppo della moto. Il team ufficiale sarà composto da Binder e Oliveira mentre al team Tech3 il compito di far crescere le due giovani promesse, Gardner e Fernandez. Il responsabile di KTM per le corse, Pit Beirer, ha spiegato questo e molto altro in occasione della presentazione della squadra.

Non poteva mancare un riferimento ai due piloti attualmente più in mostra nell'orbita KTM, Danilo Petrucci, reduce dalla splendida Dakar, e Pedro Acosta, il talento con più potenzialità in prospettiva nell'intero panorama del motomondiale: " Pedro è molto talentuoso, spero che lui voglia rimanere con noi per il lavoro che facciamo, vedremo chi proverà a prenderlo il prossimo anno. Danilo ha fatto qualcosa di incredibile , ero convinto che potesse far bene. Fargli disputare la Dakar è stato un nostro regalo a lui, in teoria non avevamo bisogno di un pilota per la competizione. Danilo è un amico di KTM e in futuro parleremo ancora".

Binder, Oliveira, Gardner e Raul Fernandez saranno i piloti di KTM, andando a formare un perfetto mix di esperienza, talento e potenzialità: "Vorrei non ci fossero differenze tra tutte e quattro le moto, tutti avranno lo stesso materiale anche se ciò richiede molto sforzo. Gardner e R. Fernandez sono due piloti fantastici, hanno lottato per un titolo quindi c'era molta tensione alla fine del campionato ma è una cosa normale. Fernandez è giovane e talentuoso , è cresciuto molto velocemente e dovremo convincerlo noi a restare per il futuro".

Da Guidotti a Pedrosa, KTM si concede una nuova organizzazione

Il responsabile del reparto corse di KTM ha sottolineato i cambiamenti che sono indipensabili per continuare a migliorare, invertendo leggermente la rotta rispetto alla passata stagione: "Abbiamo voluto fare dei cambiamenti, non ci stava convincendo più quello che stavamo facendo, abbiamo voluto fare un passo avanti. Abbiamo il miglior tester, Pedrosa, che sarà più presente con noi alle gare e insieme a Kallio avrà un contatto diretto con la casa per lo sviluppo della moto. In questo senso la presenza di Guidotti è perfetta, con lui il team non dovrà prendere più il venerdì mattina come un test ma bisognerà pensare solo alla gara, in tutte le sessioni".

L'innesto in squadra di Francesco Guidotti è stato mirato, finalizzato ad una crescita umana prima ancora che tecnica: "La gestione del team e dei piloti sarà importante, devono essere felici e sapere onestamente tutto dal punto di vista tecnico. Guidotti sarà il capo del team, gestirà tutto quello che riguarda le persone che ci lavorano, sono molto contento che sia tornato in KTM". Lo sviluppo, e quindi i successi, passano inevitabilmente da una solida base finanziaria, e Beirer rassicura i fan austriaci: "Il budget è buono, la KTM usa la MotoGP sia per lo sviluppo di serie che per il marketing, però se non si vince si rischia di fare cattiva pubblicità. A noi è mancata esperienza più che altro, ma abbiamo tutto quello che ci serve per essere competitivi. Vogliamo esserlo in MotoGP e siamo orgogliosi di quello che siamo nella altre categorie, aiutando i giovani piloti ad emergere e con la Red Bull Rookies Cup ad entrare in questo mondo".