MotoGP, Quartararo: “Con o senza Marquez, per me non cambia nulla”

Un collega martella, nuovamente, sulla questione pressione. Quartararo ha aggiunto: "Non ci sarà una pressione più alta da gestire. A parte il fatto che tutti ce l'hanno, però io sono il titolato in carica, perciò non mi stresserò ulteriormente. Farò solo quello che voglio fare: vincere ancora. Rispetto al 2021, anno in cui mi trovavo su una moto nuova e in un team da scoprire, adesso difendere il titolo non arrecherà un peso maggiore alla mia stagione".

"Intanto, non penso che ci sarà una pressione extra da gestire - gli era stato chieso se, invece, la pressione sarà più massiccia - nel 2021 ho realizzato un sogno nato quando ero bambino, non tutti i piloti possono dire di avercela fatta, io ho vinto il titolo, quindi non penso che dovrò sopportare ulteriore peso sulle mie spalle. Avrò dalla mia una cresciuta motivazione: ho provato la sensazione di essere Campione del Mondo, ma adesso ne voglio ancor di più".

Attriti, incomprensioni e tensioni da smaltire? In tal senso, il ventiduenne di Nizza ha voluto sottolineare alcuni punti: "Io ho semplicemente chiesto di essere più competititivi - precisa - non è stata una questione di fastidio o pressioni nei confronti di Yamaha o con qualcuno. Nella squadra siamo come una famiglia, l'atmosfera nel box è molto bella e, anche se loro mi conoscono già bene, sanno quanto io lavori per risolvere eventuali problemi. Niente è cambiato, tutto è in ordine e positivo".

Per il campione in carica, la seduta fu rivelatrice e preziosa: "In passato ho dovuto gestire la mia rabbia, specialmente quando non ero veloce, ecco il motivo della visita dallo psicologo. Ma oggi non mi arrabbio più per le cose piccole, ho lavorato sulla mia psicologia. Tante cose sono da gestire, lo so, tuttavia al momento non avverto una pressione extra".

Fabio, dopo aver risposto per la terza volta sul tema pressione, ha aggiunto un dettaglio interessante: "Non ho mai lottato o tribolato per gestire la pressione - di nuovo - chi pensa che io abbia frequentato uno psicolodico, deve sapere che l'ultima volta fu nel 2020, tanto tempo fa. Da lui ne ho tratto motivazione, durata fino a oggi. Fu un cosa molto importante recarmi dallo psicologo, perché ne ho guadagnato in termini di motivazione. Non penso che ci sarà una pressione maggiore da sopportare".

"Verificherò domani se la M1 abbia maggior potenza disponibile. Per quanto riguarda il futuro, voglio assicurarmi la miglior soluzione possibile. Ho confidena che tutto sarà sistemato presto, malgrado io non abbia adesso la voglia di pensare al mio futuro. Devo solo dare il meglio in sella, poi si vedrà".

Cosa ha fatto Faio nel 2021, per arrivare a ottere il risultato massimo della classe regina? Errare humanum est: "L'anno scorso non ho fatto niente di particolare, se non capire la moto e lavorare con la squadra. Certo, ho creduto in me stesso, imparando che sia la cosa principale da fare. Sapevo che avrei imparato sbagliando, infatti è andata così: ho sbagliato e imparato. Ho compiuti passi in avanti, questo è ciò che conta".

Sarà importante avere un Marquez costantemente al top? Per la MotoGP, di sicuro, per il francese, lo dice lui: "Per me poco cambia, il mio stato d'animo sarà lo stesso, che lui ci sia o meno. Mi chiedono sempre se sarà diverso non avere più Valentino Rossi, io dico che, comunque, ci sarà da impegnarsi allo stesso modo. Sono contento che Marc ci sia, sappiamo bene quanto lui abbia sofferto per gli infortuni patiti e le assenze registrate. Sono felice che Marquez ci sia. In quanto Rossi, Valentino si è ritirato in modo normale, cioè, alla fine della carriera e senza forzature. Sono due situazioni diverse: sapere che Marquez ci sarà mi piace".