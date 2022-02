MotoGP, Test Sepang Day1: a metà giornata conduce i giochi Aleix Espargarò

Erano da poco scattate le 3:00 in Italia, quando a Sepang si è acceso il semaforo verde per i primi test IRTA di questo 2022. E quindi anche il primo vero assaggio della nuova stagione. Con sei ore di fuso orario rispetto all'Italia , i piloti della master class hanno girato fino alle 13:30 (6:30 italiane) per poi concedersi un momento di pausa prima di tornare in pista nel primo pomeriggio. Ecco che il più veloce, a metà giornata, è risultato il pilota Aleix Espargarò con il tempo di 1:58.371 .

Bastianini, sorpresa positiva di inizio test

Ad accogliere i piloti, questa mattina, è stato sole e temperature calde, tipiche del clima malese. E i piloti, poco dopo che è scattato il semaforo verde non hanno tardato a scendere in pista per testare i loro nuovi prototipi. Ma quello che si è visto, oltre alle comparative che ogni pilota ha fatto al box, è stato anche un vero e proprio time attack da parte del pilota spagnolo del team Aprilia. Aleix, è andato molto vicino al record della pista che aveva fatto registrare Quartararo nel 2019, ultimo anno in cui si è corso sul tracciato prima dell'arivo della pandemia. Se Espargarò ha portato al top l'Aprilia, anche il compagno di squadra Maverick Vinales non si è comportato affatto male: al momento è settimo a +1,055 da Aleix.

La prima piacevole sorpresa di questi test, però, porta il nome di Enea Bastianini che al momento è riuscito a portare la sua Desmosedici in seconda posizione a +0,267. L'italiano è incalzato da Alex Rins e Pol Espargarò che seguono a poco meno di un secondo di distacco.

Prima caduta per Marc Marquez

La mattina è stata produttiva anche per l'altro pilota Suzuki Joan Mir che si trova quinto (+1,044) davanti a Marc Marquez (+1,051) che, ricordiamo, è rientrato in pista per la prima volta oggi, dal GP di Misano. Lo spagnolo di Casa Honda è incappato anche in una caduta, ma senza riportare alcuna conseguenza fisica. Alle spalle di Marquez, Vinales, che è seguito dalla seconda miglior Ducati, quella del team Pramac di Johann Zarco (+1,120). I piloti, hanno smesso di girare per la pausa pranzo evitando anche le ore più calde: nella classifica delle 13:00 locali, a chiudere la top 10 c'erano il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (+1,296), seguito da Takaaki Nakagami.

Bagnaia da apripista ad un bel gruppo di italiani

Sono più in dietro nelle posizioni della classifica Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio, rientrato dopo il problema di stomaco avuto nei giorni dello shakedown (test fatti da rookie collaudatori sempre a Sepang). A condurre il gruppo di italiani è proprio Bagnaia, 12esimo a +1,656. In Casa Ducati, Luca Marini ha forse avuto qualche problema con la sua Desmosedici in quanto, proprio nelle ore della pausa pranzo, è stato il collaudatore Michele Pirro a farla girare in pista.

La classifica di metà giornata