MotoGP, Test Sepang, Mir: “Penso a me, non a ciò che fanno i miei rivali”

La seconda giornata di test della MotoGP a Sepang , conclusa anzitempo per molti piloti a causa della pioggia arrivata nel pomeriggio sul circuito malese, ha lasciato soddisfatto Joan Mir . Lo spagnolo della Suzuki si è concentrato sull'acquisire la giusta confidenza con la nuova GSX-RR e, in particolare, con la potenza del nuovo motore.

“Tutto sommato, posso dire di essere felice per come sono andate queste due giornate di test”, ha spiegato il campione del mondo 2020. “ Ho già compreso il potenziale del nuovo motore , decisamente più potente rispetto al precedente, e mi trovo bene in sella visto che la moto come ergonomia e carattere è simile a quella dello scorso anno . Sono già competitivo anche sul passo gara, essendo riuscito ad essere veloce con gomme usate”.

Mir: “A Mandalika il lavoro sarà doppio”

I prossimi test saranno a Mandalika, in Indonesia, dove i piloti della MotoGP gireranno per la prima volta: “Sul nuovo circuito indonesiano il lavoro da svolgere sarà doppio, visto che prima di poter provare nuove soluzioni per migliorare la moto, occorrerà imparare la pista e capire come essere veloci. In ogni caso, credo che dal punto di vista tecnico proseguiremo nella direzione intrapresa qui a Sepang, che sembra quella giusta”.

Infine, non è mancata una battuta sulle altre Case, che nonostante abbiano portato numerose novità, non hanno suscitato grande interesse in Joan: “Non sono sorpreso dai nostri avversari e, anzi, non amo guardare ciò che fanno gli altri. A me piace pensare a me stesso e al lavoro che devo svolgere io, proprio come ho fatto in questi giorni”.

