MotoGP, Test Sepang: arriva la pioggia, Bastianini resta leader del Day 2

La seconda giornata di test collettivi della MotoGP sul tracciato malese di Sepang si è conclusa con i colori italiani davanti a tutti: è stato infatti Enea Bastianini a chiudere il Day 2 al comando in sella alla Ducati Desmosedici del team Gresini . Il riminese ha fermato in 1'58.131, chiudendo con 26 millesimi di vantaggio sull'Aprilia di un ottimo Aleix Espargarò, leader nella prima giornata .

Terza piazza per lo spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac, seguito dalla Suzuki di Alex Rins e dalla seconda Aprilia, ovvero quella di un nuovamente competitivo Maverick Vinales, a proprio agio con la RS-GP della Casa di Noale. Sesto a 134 millesimi dal leader Pecco Bagnaia , a precedere il campione del mondo in carica Fabio Quartararo con la migliore delle Yamaha.

Marc Marquez ottavo, indietro Dovizioso e Morbidelli

Al rientro in pista dopo il problema agli occhi e alle prese con una moto rivoluzionata, Marc Marquez ha chiuso con l'ottavo tempo a circa due decimi da Enea, mentre chiudono la top ten Johann Zarco e Pol Espargarò. Da segnalare il grande equilibrio mostrato dai vari piloti, visto che i primi dieci hanno concluso la giornata racchiusi in meno di tre decimi di secondo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, fa un passo in avanti Luca Marini, 11esimo dopo la sfortuna del Day 1. Il compagno Marco Bezzecchi è 16esimo, con Fabio Di Giannantonio 20esimo. Indietro Andrea Dovizioso, soltanto 22esimo, così come Franco Morbidelli, addirittura 24esimo. I tempi sono però rimasti uguali a quelli della prima parte di giornata, a causa della pioggia che ha bagnato il tracciato malese intorno all'ora di pranzo.

La classifica del Day 2