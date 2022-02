MotoGP, Brad Binder preoccupato: “Detesto vedermi diciottesimo”

Sono stati spesi solo due giorni di test MotoGP, ma arrivano già le prime lamentele. Per esempio, Fabio Quartararo non le ha mandate a dire a Yamaha. Il francese ha in primis invocato dose di cavalli da aggiungere al motore della sua M1, poi si è detto poco soddisfatto dalla trasferta malese.

Il Campione del Mondo non è stata la sola voce poco contenta sentita a Sepang. Le dichiarazioni rilasciate da Brad Bider e raccolte da Crash.net lo confermano: "La trazione è il nostro problema principale - le parole del sudafricano - infatti, i tempi sul giro sono rimasti simili". Simili rispetto a cosa? Il numero 33 parla della comparazione tra la KTM 2021 e il modello nuovo. Binder critica la KTM: "Non abbiamo trazione e l'aerodinamica va capita"

Solitamente mite e silenzioso, altrettanto schietto e onesto. Brad è un pilota che dice ciò che pensa, senza filtri, comunque pacatamente. Parlando di Sepang, ha spiegato: "Quando giro la manopola dell'acceleratore - quando apre il gas, insomma - desiderei andara avanti. Invece, la prima cosa che succede è che devo interrompere la trazione". In pratica, Binder è costretto a chiudere e poi aprire nuovamente "Non appena ciò accade, è davvero difficile ottenere di nuovo quel collegamento tra mano destra e ruota posteriore Questa è una cosa con cui ho lottato, e già lo facevo nella seconda metà del 2021". L'ex titolato Moto3 punta l'attenzione sulle novità portate dalla Casa austriaca in Malesia: "Abbiamo un pacchetto aerodinamico completamente diverso - lo paragona alla versione precedente - e sono sicuro che abbiate visto come in alcune aree ci aiuti e in altri ci renda difficile la vita. Richiede una configurazione completamente diversa per farlo funzionare e non abbiamo avuto tempo per esplorarlo e sfruttarlo al meglio. Brad: "KTM MotoGP nuova simile a quella vecchia"