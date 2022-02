MotoGP, Morbidelli: “Io e Quartararo viviamo situazioni diverse”

In sintonia con il nuovo capotecnico

“Devo dire che è stata una buona giornata. Sono contento perché abbiamo svolto un buon lavoro”, ha spiegato il portacolori Yamaha al termine della sessione domenicale. Anche Morbidelli avverte la stanchezza di tre giorni di intense prove: “Come gli altri piloti sono un po' stanco, è normale, ma sono soddisfatto: queste giornate di prove sono state importanti per entrare in sintonia con il mio nuovo capotecnico Patrick Primmer e fare chiarezza su ciò che ci serve per andare forte”.

Le parole su Quartararo

A proposito di andar veloce, in casa Yamaha tengono banco i malumori di Quartararo e le sue lamentele riguardo la poca potenza della M1. Interpellato a tal proposito, Morbido ha così risposto: "Viviamo due situazioni differenti: Fabio arriva da campione del mondo, invece io sono reduce da un anno difficile”.

Logico, quindi, che i due piloti abbiano priorità e punti di vista diversi: “Il mio cruccio ora è mettermi a posto e riuscire a dare il massimo sulla moto, le altre cose verranno da sole", ha concluso il vice campione del mondo 2020.

